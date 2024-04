Conmoción en playa de California: Una lancha rápida llega a la orilla y decenas de inmigrantes desembarcan para huir (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Docenas de inmigrantes fueron captados por la cámara saltando de una lancha rápida que llegó a la costa de una playa de California durante el fin de semana y corriendo hacia la ciudad cercana, en lo que los lugareños dicen que se está convirtiendo en algo habitual.

Por New York Post

Un video publicado en línea muestra la lancha rápida corriendo hacia la costa en Carlsbad el sábado, evitando por poco a un surfista cercano.

Casi tan pronto como aterrizó, se vio a un grupo de inmigrantes adultos saltando del barco y corriendo hacia una hilera de casas frente al mar.

Luego se vio a los inmigrantes subiéndose a una camioneta negra cerca de Ocean Street, pero el conductor parecía tener tanta prisa que una mujer casi se cae cuando comenzó a moverse.

Luego se vio a otros inmigrantes que no podían caber dentro del vehículo cruzando la calle y caminando hacia la próspera ciudad.

“Parecía que era un trato planeado”, aseguró la residente Susan Hargis a KUSI.

El hombre que filmó el incidente también mencionó que “parecía un ejercicio militar”, y expresó a KGTV que contó a 22 personas saltando de la lancha rápida.

“Verlo en vivo así, quiero decir, incluso la policía y la patrulla fronteriza dijeron que nunca lo vieron en vivo como lo hice yo”, relató el residente no identificado.

This reportedly happened yesterday in Carlsbad, California. A group of mostly military age males invaded our country illegally via boat and then dispersed throughout the city in cars.

Are any of them on the terror watch list? Do any of them have a criminal history?

We don’t… pic.twitter.com/MQHqpF27Gu

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 14, 2024