Crueldad en Indiana: Niña murió tras permanecer encerrada sin comer dentro de un clóset por órdenes de su madre

Autoridades de Indianápolis acusaron a la madre, su novio y la abuela de una niña de 5 años, por ser los presuntos responsables de su muerte, que según reveló la policía, rara vez era alimentada y obligada a vivir en un armario o clóset cubierto de heces y basura.

Por El Diario NY

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, informó sobre el arresto de Toni McClure, Ryan Smith y Tammy Halsey, quienes han sido acusados ??por su presunto papel en la muerte de Kinsleigh Welty, el pasado 9 de abril.

“Esto sucedió durante un largo período de tiempo”, dijo Mears. “La madre tomó medidas proactivas para evitar que este niño comiera y no le proporcionó la nutrición adecuada”, dijo en un comunicado.

Los funcionarios del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis respondieron a un informe de un niño que no respondía y encontraron a Kinsleigh Welty, de 5 años, en circunstancias “horribles y más allá de toda comprensión”, dijo el jefe del departamento, Chris Bailey, a través de un comunicado.

Court documents show 29-year-old Toni McClure admitted to police that for several months she had been keeping her daughter Kinsleigh Welty locked in a closet in her mobile home. Doctors say the girl weighed more at 2½ years old than she did when she died. https://t.co/uocn21kLu4

— WISH-TV (@WISH_TV) April 15, 2024