Delsa Solórzano sobre candidatura de la Plataforma Unitaria: Las reuniones han sido constantes

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La presidente del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, se refirió sobre estatus de la inscripción de la candidatura presidencial de la unidad.

lapatilla.com

“Esta semana ha sido de enorme trabajo. Las reuniones tanto de la PUD, como de los partidos y de la candidata de unidad María Corina Machado, han sido constantes”, explicó.

Debo reiterar una vez más:

NO ES CIERTO QUE NO NOS PUSIMOS DE ACUERDO A TIEMPO. Repito, escogimos a nuestra candidata en una primaria y además teníamos ya a la persona sustituta con antelación. Es el régimen quien ha impedido la inscripción. Ello ha ocurrido en flagrante violación de la ley y del Acuerdo de Barbados. Vivimos en dictadura y no hay Estado de Derecho en nuestro país, tan claros estamos en ello, que la propia María Corina Machado, ante su inconstitucional inhabilitación, respaldó a una candidata sustituta.

Ahora bien, la dictadura pretende imponer un candidato y eso es inaceptable para las fuerzas democráticas. Sabemos que en estas circunstancias adversas la persona seleccionada debe contar con una especie de “beneplácito”, sin embargo reitero: EL CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN, LO ELIGE LA OPOSICIÓN.

¿Qué se está haciendo al respecto? Hemos acudido a la delegación de la PUD para el diálogo y a la comunidad internacional con la finalidad de que puedan lograr que se nos permita inscribir una candidatura que sea seleccionada por la PUD conforme a sus reglas. En unidad, agotaremos todos los esfuerzos necesarios y evaluaremos todas las opciones posibles, para que prontamente tengamos una candidatura inscrita que nos represente a todos, honre el compromiso que se expresó en la primaria del #22Oct y podamos acudir a las urnas de votación a elegir a quien, Dios y votos mediante, tendrá la enorme responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país.

En cuanto a la*reunión*. La candidata de unidad María Corina Machado nos informó a los jefes de los partidos que solicitó al secretario ejecutivo de la PUD una reunión con la presencia de las 10 organizaciones políticas y que en representación de su partido acuda el gobernador Manuel Rosales. UNT forma parte de la PUD y las cabezas de los partidos asistimos constantemente a la misma. Inexplicablemente esa reunión no ha sido posible.

El entendimiento entre los factores políticos es esencial en estas circunstancias. Espero que este hecho no abone a generar o profundizar diferencias. Siempre digo que no existe aspiración personal por legítima que sea, que esté por encima de los intereses de Venezuela. Debo decir que María Corina ha sido capaz de poner siempre por delante al país.

De otro lado, esta semana será crucial. En las próximas horas, se vencen algunos lapsos de sustitución y debemos tener las respuestas que esperamos a los fines de poder tener candidatura de unidad.

Reitero: TODOS estamos dentro de la ruta electoral. No es cierto que haya nadie haciendo llamados a la abstención. Queremos votar, participar para GANAR. Escuché a algún vocero vinculado al oficialismo que decía en una entrevista (en esas emisoras de radio en las que yo estoy vetada), que lo que necesitaba el país era “cualquier elección”, que ya con ello no habría dudas de la legitimidad de Maduro y así podría gobernar sin que la comunidad internacional cuestionara permanentemente al gobierno. Pues la elección por la que luchamos hoy no es cualquiera: es la que nos permita participar y ganar y así podamos finalmente tener libertad.

Hoy seguimos a la espera de las resultas a las gestiones que se realizan, en horas ya debemos tener más definido el camino. Una vez más: no es cierto que no hemos actuado a tiempo o que no nos hemos “puesto de acuerdo”. Es por el contrario el régimen quien ha impedido que tengamos una candidatura definitiva y SELECCIONADA EN LA PUD CONFORME A NUESTRAS REGLAS.

Seguimos unidos buscando una solución, en la calles, activados, organizando todo lo relativo a los testigos de mesa, formándolos. La unidad sigue activa en los comandos #ConVzla para que podamos tener todo listo para el #28Jul.