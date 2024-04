Manuel Rosales confirma reunión con la Plataforma Unitaria y Gerardo Blyde

Posteado en: Actualidad, CNE, Elecciones, Nacionales

Manuel Rosales confirmó la tarde de este martes 16 de abril la reunión con la Plataforma Unitaria y Gerardo Blyde, anunciada por la coalición opositora tras declararse en reunión permanente para “garantizar candidatura unitaria” en torno a la elección presidencial del próximo 28 de julio.

Rosales enfatizó en una entrevista realizada por el periodista Fernando Tineo para el medio digital VPI que “no se niega a conversar con nadie, no tengo nada que esconder, mi única propuesta es clara: Vamos a elecciones para derrotar a Maduro”.

Asimismo, reiteró que a tan solo 104 días de la elección presidencial “lo que está en discusión no son nombres, sino el futuro de Venezuela. O nos decidimos a marcar la ruta electoral o me temo que pudiera surgir una nube negra en lo que es la abstención”.

#CaminoElectoral | @Manuelrosalesg, candidato a las #PresidencialesVE2024: "Yo no me niego a conversar con nadie, no tengo nada que esconder, mi única propuesta es clara: Vamos a elecciones para derrotar a Maduro". Sigue la señal de #VPItv: https://t.co/tyucA34kvI pic.twitter.com/6Fax3ye2z9 — VPItv (@VPITV) April 16, 2024

En cuanto a su “candidatura” para enfrentar a Nicolás Maduro, el gobernador de Zulia señaló “hay dos opciones y yo sin el apoyo de la PUD no voy a ser candidato”, en este sentido, agregó “la campaña que me hicieron a mí fue descomunal, lo que hice fue salvar la tarjeta y me llamaron traidor, vendido, candidato de Maduro y más. No entienden que uno tiene familia”.

