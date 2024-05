EEUU condenó nuevas detenciones de activistas en Portuguesa: “Van en contra de un proceso electoral inclusivo”

Estados Unidos condenó este lunes la detención de dos dirigentes del comando de campaña municipales ConVzla del estado Portuguesa.

Por: AlbertoNews

Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó mediante su cuenta X que Estados Unidos condena “las detenciones de más personal de campaña de los partidos de oposición democrática venezolana durante el fin de semana”.

“Estos arrestos van en contra de un proceso electoral inclusivo. Pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos”, agregó.

We condemn the detentions of more campaign personnel from Venezuelan democratic opposition parties over the weekend. These arrests run counter to an inclusive electoral process. We call for the immediate release of all political prisoners.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) April 29, 2024