Ellen DeGeneres se ríe de su escándalo de maltratos: “Soy mala, vieja y gay”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ellen DeGeneres, comediante y ex presentadora del reconocido programa The Ellen DeGeneres Show, ha regresado a los escenarios con su gira de comedia “Ellen’s Last Stand…Up Tour”, expresando abiertamente su experiencia sobre las acusaciones de liderar un ambiente laboral tóxico en 2020.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Alejandro Saldaña

Durante su actuación en el Largo at the Coronet Theater en West Hollywood, DeGeneres compartió con su audiencia lo desafiante que ha sido enfrentar dichas acusaciones y cómo esto marcó su segundo alejamiento del mundo del espectáculo. Además, reveló que su gira culminará con una especial en Netflix que se grabará en otoño.

De acuerdo con Ellen, fue “expulsada del mundo del espectáculo” no solo una, sino dos veces. “Aquí no hay gente mala en el mundo del espectáculo. La chica de ‘sé amable’ no lo era”, dijo DeGeneres, que actualmente tiene 66 años, en pleno escenario correspondiente a su nueva gira, Ellen’s Last Stand…Up Tour.

La carrera de Ellen DeGeneres ha enfrentado varios altibajos, incluyendo su revelación pública como gay a finales de los 90, lo que según ella, resultó en su primera salida de la industria televisiva. “Al final me van a echar por tercera vez porque soy mala, vieja y gay”, comentó.

Esta vuelta a la comedia se le ha presentado como una oportunidad para abordar los momentos difíciles que vivió a raíz de las acusaciones de crear un entorno laboral hostil, incluyendo denuncias de intimidación y racismo, lo que eventualmente condujo a la cancelación de su programa por parte de Warner Bros. en 2022.

Más detalles en INFOBAE