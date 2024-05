¡Haciendo debut! Con tan solo 11 años de edad, Yeison Ibarra se presenta en la palestra musical

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con apenas 11 años ha sabido demostrar que talento para el canto es lo que le sobra. Y es que desde muy pequeño Yeison Ibarra cantaba en las fiestas familiares, colegio y lugar que visitaba, siempre llamando poderosamente la atención de quienes lo escuchaban debido al vozarrón que posee.

A los 9 años comenzó a sentirse identificado con la música ranchera y ensayaba a diario con la canción “La mochila azul” de Pedro Fernández de quien se hizo gran admirador y logró aprenderse varias canciones del famoso cantante mexicano.

En el año 2023 Yeison viajó a México junto a su padre buscando conocer al intérprete de “Ya lo sé”. Por circunstancias de la vida, logró cantar un par de canciones en un evento que había en la plaza de Ciudad de México, lugar donde fortuitamente se encontraba el manager de su ídolo quien, entre la algarabía que logró niño venezolano, consiguió acercarse e invitarlo a un show de Pedro Fernández en Chimalhuacán. “Un par de días más tarde, me encontraba en una tarima cantando junto a mi ídolo ‘María’ y ‘Yo no fui’; un sueño hecho realidad que me dio demasiada felicidad, no podía creerlo”, contó Yeison.

“Al terminar su show Pedro Fernández me invitó a su camerino y le canté a capela ‘Las mañanitas’ porque días atrás él había cumplido años. Como agradecimiento me obsequió el corbatín que usó en dicho concierto y me regaló unas hermosas palabras bendiciendo mi carrera”, alegó Ibarra.

Luego de esa gran experiencia y ardua preparación, Yeison Ibarra lanza -acompañado de “Mariachi 2000” de Kenny Pérez- “Madrecita querida”, su primer sencillo como cantante. “Este tema es una ranchera dirigida a todas las madres que escribí junto a Reggi ‘El Auténtico’ quien además es el productor musical de esta y otras canciones que estrenaré más adelante”, dijo el joven artista.

“Madrecita querida”, que es un homenaje a todas las madres, viene acompañada de un video oficial, filmado en Tola Eco Posada ubicada en la ciudad de Maracay- y fue dirigido por Jesús Farinas.

Yeison Alberto Ibarra Aponte nació el 4 de julio del 2012, es el segundo de cuatro hermanos, estudia sexto grado, vive en Maracay estado Aragua y desea que esta, su primera canción, sea del agrado de todo el que la escuche. “Espero puedan apoyarme”, dijo para finalizar.

