Las conversaciones secretas del superintendente de Criptoactivos y los hombres más cercanos de El Aissami

Militares, civiles, empresarios y funcionarios inescrupulosos, bajo el amparo del entonces poderoso Ministro de Petróleo, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, desfalcaban a la empresa petrolera, mientras los altos jerarcas del régimen, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro lo defendían a ultranza, e incluso el mandatario venezolano lo calificó de “hombre valiente que no tiene precio, es un verdadero patriota, revolucionario, socialista”. Conversaciones de Joselit Ramírez, entonces Superintende de Criptoactivos revela parte del entramado que llevó al millonario desfalco en la industria petrolera.

Por Sebastiana Barráez / infobae.com

En un mensaje de voz que el entonces Superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela (SUNACRIP), Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, tenía del General de Brigada (GNB) Jorge Elieser Márquez Monsalve, actual Ministro de Energía Eléctrica, dice que cite “a todos los involucrados, a la presidenta de Pequiven, al ministro Tarek El Aissami, al presidente de PDVSA, al ministro, al compañero Milton y a los trabajadores. Me los sienta en una mesa que yo voy a asistir para único punto: plan para elevar la producción de Petrocasa al 100%. No quiero excusas de nadie. No quiero excusas”.

En otro sonido se le oye decir: “Saludo, Don Tareck, hermano querido. Te pido excusa por el incidente este que pasó por ahí. Lo que pasó fue que el Junior, el Dialco Junior, se había ido a cumplir una misión afuera, dejó esas cuestiones ahí y el equipo, y lo envió para allá, pues, su directora. Entonces, pero eso está todo paralizado, como te había dicho, hermano. Primero tu salud, salud, salud, salud, salud”.

“A mí no me importa más nada, sino que tú estés plenamente recuperado. Si lo puedes hacer la semana que viene, la otra semana, y si llegó el tiempo, bueno, tú sabes que nosotros somos magos para resolver esos problemas. Lamento que haya pasado esa situación, ya que se había conversado, pero… Bueno, pasó eso”.

“Incluso yo mandé a recoger eso que estaba ahí, porque ese no era el acuerdo que yo había llegado contigo no y tú siempre es una persona extremadamente correcta. Me acuerdo perfectamente cuando estaba en Maracay y ahí también lo está haciendo bien y todo. Pero a eso a mí me sabe a un pito. Si la salud no la tenemos como debe ser, nosotros tenemos que dedicarnos un tiempo, hermano. Tenemos experiencia ya sobre esta situación. Dedicarnos todo el tiempo a cuidarnos la salud de nosotros. Eso es lo que me interesa a mí”.

“No te preocupes si la semana que viene también necesita más tiempo, el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Olvídate de eso y te garantizo que eso no va a pasar más. No va a ocurrir otra cosa. Dile también a Pérez Suarez, a todos los demás, que eso está parado hasta que tú lo decidas. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Y bueno aspiro que con el favor de dios todo este en regla como debe ser lindo y bello un fuerte abrazo pues te quiero mucho”.

Carmelo y Bernardo

Un individuo que Joselit Ramírez llamaba Carmelo le dice que necesita con urgencia USDT, activo de criptomoneda de la cadena Bitcoin, o efectivo:

“¿Dónde lo podemos mandar? Por lo menos ahorita en la noche, en la noche, en la madrugada, que podamos hacer en un rato, podamos hacer el contrato podamos hacer la cuestión, mandártelo, y entre mañana y pasado tener los jueces de este yo tengo el efectivo aquí”.

“Ellos tienen la estructura en Dubái. Me dice que, si la podemos mandar en Dirham, en Dubái, en alguna de tus estructuras, mañana mismo”.

“Dependiendo de lo que tú me digas, bueno, ahí te doy el nombre de la empresa, porque en China tienen una parte y en Dubai tienen otra parte”.

“Bueno, hermano, no va a dar chance porque hay otra reunión ahorita a las 9. De todas formas, voy verificando esa información ahí a ver cómo podemos avanzar y me avisa, porfa”.

Es por la conversación que deducen que entre Ramírez usa a Carmelo para cambiar dólares que sospechan sea propiedad de las empresas Zad Fuel DMCC, Saud Construction o de Malak Al Reen, que estarían depositados en bancos internacionales o en el banco Zhejiang Mintai Comercial Bank, para ser cambiados por euros, criptoactivos o dinero fiat.

