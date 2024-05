Descubre cómo la mandíbula de diamante está transformando el rostro de los caballeros en Venezuela

La medicina estética ha experimentado un notable auge en el sexo masculino en los últimos años, con hombres que ahora optan por procedimientos como la mandíbula de diamante para mejorar su apariencia facial. Algunas celebridades como Brad Pitt o Mario Casas han contribuido a popularizar esta intervención, asociada con la juventud y la virilidad.

En Venezuela, también ha incrementado el interés de cientos de hombres en mejorar su físico; así mismo lo sostiene el médico cirujano, Kevin Mendoza, quien se ha vuelto popular en el país por recibir en su consultorio en San Bernardino, en la ciudad de Caracas, a pacientes de todo tipo de edades.

El especialista refiere que su objetivo es romper con los tabúes de la sociedad, que si bien se han reducido en muchos lugares del mundo, todavía hacen estragos en sociedades más convencionales.

¿De qué se trata la mandíbula de diamante?

La mandíbula de diamante es un procedimiento estético para realzar la belleza masculina, haciendo que el hombre se sienta más varonil cada día. Esto se logra con ácido hialurónico para definir y contornear la línea de la mandíbula. Este procedimiento es no quirúrgico a través de pequeñas infiltraciones que permiten obtener resultados inmediatos y una rápida recuperación.

¿Por qué decidió aplicar este procedimiento en Venezuela?

El hombre, por el tema de los tabúes, ha perdido mucho estatus. Dicen “no me voy a ver bonito, o no me voy a poner esto, porque sino van a decir que soy gay”. La belleza es subjetiva. Yo decidí aplicar el procedimiento para que se sientan más agraciados y digan “voy a donde el doctor Kevin, que me va a lograr enaltecer mi belleza masculina y va a lograr eso que estoy buscando”.

¿Quiénes son los candidatos perfectos?

Hay pacientes que no tienen una buena oclusión mandibular o un perfil adecuado. Las redes sociales te venden un producto el cual tú crees que es bello y no es así. Hay quienes quieren un relleno excesivo y yo no trabajo con eso, yo trabajo de la manera más natural. Si viene un paciente que no reúne las condiciones, yo le debo hablar con la mayor honestidad para no realizar el procedimiento, le sugiero otras opciones. De eso parte el estudio del conocimiento, el candidato perfecto es relativo.

¿Tiene algún riesgo para la salud y cómo es el cuidado?

Hay ciertos requerimientos que se deben seguir luego de la intervención, por ejemplo, no pueden hacer ejercicios, no pueden ir a la playa. Los hombres hacen bruxismo, eso hace que el masetero se marque, no pueden tener relaciones sexuales, evitar la luz solar. Claro que pueden existir riesgos con el ácido hialurónico, si hacen movimientos fuera de lo normal se puede mover o se puede inflamar el paciente. Yo recomiendo mantener un cuidado durante las primeras 48 horas, luego de los cinco días ya el paciente puede retomar su vida normal.

¿Cuál es la diferencia con una intervención quirúrgica?

La medicina estética es la medicina del futuro, la cirugía plástica poco a poco va quedando atrás, esto pasa debido a que las personas quieren resultados más rápidos. Yo no voy a invertir más dinero en un quirófano en el cual puedo tener más complicaciones si puedo verme igual con un procedimiento mínimamente invasivo. La diferencia es muy grande, si un hombre por ejemplo quisiera hacer esto debe buscar un cirujano maxilofacial y gastar mucho dinero, no va a ser tan rápido como con el ácido hialurónico. Además, siempre el paciente si no le gusta el resultado lo puede revertir fácilmente.

¿Qué piensas sobre las personas que satanizan este tipo trabajos estéticos?

Es normal, esto pasa debido a que cuando aplicamos este tipo de productos tenemos que tomar en cuenta la anatomía facial y corporal. Hay médicos que trabajan en esto y no saben sobre la irrigación, y por eso ocurren los accidentes y los efectos adversos. Por ejemplo, una necrosis de nariz o facial porque obstruiste una arteria, o una vena por colocar el ácido donde no se debía. Es importante acudir con profesionales. Muchos pacientes no van por el miedo que generan este tipo de prácticas, tienes que saber con quién hacerte este tipo de trabajos.

¿Las mujeres también acuden a tu consultorio para mejorar su físico?

A mí me encanta en las mujeres enaltecer el tema de la marcación mandibular y el mentón. Hay muchas chicas que acuden a mí para esa intervención debido a que al mejorar el mentón puedan verse más femeninas. Lo mismo sucede con los labios, tratamos de hacer un conjunto armónico también con el bótox, las mujeres son más críticas.

Por último, ¿Qué le dirías a un caballero que desea realizarse la mandíbula de diamante?

Yo insisto en que hay que romper con eso de que el hombre no puede lucir bien. A todos los hombres les recomiendo que no tengan miedo a buscar mejoras para su físico. En la actualidad existen demasiadas opciones que se adaptan a cada persona y con eso también se puede enaltecer su masculinidad.