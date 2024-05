La última FOTO del helicóptero que transportaba al presidente de Irán antes de estrellarse

La agencia de noticias oficial de Irán, Irna, ha revelado la última imagen del helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su séquito antes de verse envuelto en un incidente en el noroeste del país.

lapatilla.com

El suceso ha generado gran preocupación y atención a nivel nacional e internacional.

Se desconoce el estado de Raisi o del helicóptero, que sufrió el incidente en la región de Varzaqan en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental.

Iran’s official news agency IRNA says this is the last photo of the helicopter carrying Iran’s president and his entourage which was later involved in an incident in northwestern Iran. pic.twitter.com/iUPexYrdBJ

— Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2024