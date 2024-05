¿Quién asumiría la presidencia de Irán en caso de una posible muerte de Ebrahim Raisi?

En un giro inesperado de lo que pueda ocurrir en Irán, la constitución revela un protocolo claro en caso de la muerte súbita del presidente Ebrahim Raisi, donde el primer vicepresidente, actualmente Mohammad Mokhber, asumirá el cargo.

Según detalla el portal de noticias Al Jazeera esta disposición, que requiere la aprobación del líder supremo, ha generado un interés significativo tanto a nivel nacional como internacional.

La designación de Mokhber como potencial sucesor en medio de esta contingencia constitucional plantea interrogantes sobre el futuro político de Irán y sus implicaciones en la región.

In case of a sudden death, the Iranian constitution says the first vice president – who is now Mohammad Mokhber – would take the job of president, with the approval of the supreme leader, reports Al Jazeera’s @ResulSerdarAtas.

? LIVE updates: https://t.co/eWHlrT0MdN pic.twitter.com/C5As0ZQVNd

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 19, 2024