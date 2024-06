El impactante momento en el que un hidroavión se estrelló contra una lancha (VIDEO)

En el puerto Coal Harbour de Vancouver, cerca de Stanley Park, el sábado pasado, se produjo un accidente entre un hidroavión y un bote, que dejó a dos personas hospitalizadas, según confirmaron las autoridades. Un reportero en el lugar, cerca de Canada Place, informó que barcos de rescate estaban rodeando un pequeño avión en el agua cerca de Brockton Point, en Stanley Park.

Por: Infobae

La Policía de Vancouver (VPD) declaró que un hidroavión de la aerolínea Harbour Air chocó con una embarcación de recreo alrededor de la 1 p.m., hora local. “A bordo del avión y del bote viajaban varias personas”, comunicaron las autoridades. “Varios pasajeros han recibido atención médica por sus heridas y han sido trasladados al hospital”. Aunque no se especificó el número exacto de personas heridas, se indicó que más detalles se revelarían conforme avance la investigación.

El domingo por la mañana, el asistente jefe de Servicios de Bomberos y Rescate de Vancouver, Jarret Gray, confirmó que dos personas que estaban en el bote fueron llevadas al hospital. Una portavoz de Harbour Air explicó que uno de sus aviones, con cinco pasajeros a bordo en un tour turístico, chocó con una embarcación justo después de despegar del terminal de hidroaviones.

“Todos los pasajeros del avión y el piloto están ilesos y a salvo”, según el comunicado. “Se nos informó por las autoridades locales que todos los pasajeros del bote también han sido contabilizados”. Añadió que estaban trabajando con las autoridades para apoyar a las personas afectadas por la colisión.

#CoalHarbour #Canada Here is video of moments when a #SeaPlane collided into a #boat leaving two of the four people on the boat with serious but non-life threatening injuries. This occurred at approx 1pm local time. pic.twitter.com/mHTJySTQjO

— SLCScanner (@SLCScanner) June 9, 2024