Kevin Spacey reveló entre lágrimas que su casa de Baltimore ha sido embargada

El actor estadounidense Kevin Spacey, que ha sido acusado y juzgado de varios presuntos delitos de abusos sexuales, rompió a llorar en una entrevista al confesar que estaba perdiendo su casa en Baltimore debido a las deudas que ha contraído.

En una entrevista en el programa “Piers Morgan Uncesored”, el protagonista de “House of Cards”, de 64 años, habló de sus problemas legales en curso.

El año pasado, el actor fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Este año se ha estrenado un documental titulado “Spacey Unmasked” (Spacey desenmascarado), que presenta testimonios de hombres sobre eventos que dicen tuvieron lugar entre 1976 y 2013 y se relacionan con lo que describen como comportamiento sexual no deseado de Spacey que el actor ha negado.

En la entrevista, que ha sido emitida en parte en la red social X, el conocido periodista Piers Morgan pregunta a Spacey dónde vive ahora y el protagonista de “Usual Suspects” (Sospechosos habituales) visiblemente emocionado responde: “Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado”.

“Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí”, explicó.

El actor precisó que considera Baltimore, en el estado de Maryland, su hogar desde 2012 y que ha vivido en esa propiedad desde 2016.

Cuando Morgan le preguntó por qué su casa estaba siendo embargada, el ganador de un Oscar por “American Beauty” dijo: “Porque no puedo pagar las facturas que debo”, antes de confesar que ha contraído una deuda de millones, especialmente en facturas legales relacionadas con sus procesos judiciales.

El actor añadió que ha logrado esquivar la quiebra completa pero que no dispone de dinero y, sobre lo que pensaba hacer en el futuro, señaló simplemente: seguiré adelante (“get back on the horse”). EFE