¿Qué pasó con los likes de X? Por esta razón la red social los ocultó

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las redes sociales evolucionan y X, antes Twitter, no es la excepción. Desde que Elon Musk compró la red social han existido varios cambios, el más importante y recordable, fue cambiar el nombre Twitter a X, sin embargo, la mañana de este 12 de junio anunció un nuevo cambio.

Por: El Heraldo

Elon Musk confirmó que a partir de hoy, se ocultarán los me gusta en la red social, esto significa que si encuentras una publicación de El Heraldo de México, no podrás saber si a alguno de tus contactos también le gusto la información que compartimos.

¿Por qué ya no podremos ver los Me gusta de X?

El CEO de X, Elon Musk, compartió en su cuenta que esta decisión fue tomada para proteger la privacidad de sus usuarios, y darles mayor libertad de interactuar con lo que realmente les gusta sin sentirse culpables o que puedan existir represalias por parte de terceros.

“¡Es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo!”, compartió Musk en X

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024