Surge VIDEO comprometedor de Nancy Pelosi ligado a los disturbios en el Capitolio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Casi tres años y medio después de los disturbios que se produjeron al interior del Capitolio con el objetivo de impedir que se reconociera el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales, surgió un video donde aparece Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, aceptando su responsabilidad por no haber intervenido llamando a la Guardia Civil para contener a la turba de civiles que ingresó al recinto con sede en Washington.

Por La Opinión

El 6 de enero de 2021, un grupo de manifestantes traspasó la seguridad para entrar al Capitolio, ocupando la Cámara del Senado.

Por fortuna, ningún político resultó agredido, pues la policía del recinto alcanzó a ponerlos en resguardo.

Desde entonces, los demócratas le han reprochado a Donald Trump su falta de iniciativa para mandar a la Guardia Civil o al ejército a ponerle fin al desorden ocasionado.

? New footage from Jan 6 Capitol riot shows Nancy Pelosi frustrated over National Guard delay. "I take responsibility" she says.

It's a stark reminder of the chaos and the urgent need for accountability.

pic.twitter.com/2CmIbwE3uu

— EZTweets (@EasyX247) June 11, 2024