Ordenanza en Doral establece nuevas disposiciones para incrementar la seguridad en bares nocturnos

Los miembros del Ayuntamiento de Doral aprobaron el miércoles nuevas medidas para aumentar la seguridad en los negocios de entretenimiento nocturno, entre ellas el cierre más temprano de los bares.

Por Verónica Egui Brito | El Nuevo Herald

La nueva normativa se promulgó dos meses después del tiroteo masivo en Martini Bar de CityPlace, en el que murieron dos personas y otras siete resultaron heridas.

La ordenanza fija la hora de última llamada a la 1:30 a.m. y la de cierre a las 2 a.m., con la posibilidad de solicitar un permiso especial para permanecer abierto más tarde. En un cambio de última hora, el concejo redujo el horario de los locales con permiso de horario ampliado, adelantando la hora de cierre de las 4 a.m. a las 3:30 a.m., con última llamada a las 2:30 a.m., a petición del concejal Rafael Piñeyro.

La propuesta original, aprobada en primera lectura el 8 de mayo, establecía que los establecimientos de CityPlace y Downtown Doral no podrían obtener ese permiso. Ahora, esa disposición fue eliminada, permitiendo a todos los locales solicitar un permiso de horario ampliado.

La concejal Maureen Porras, promotora de la ordenanza, dijo a el Nuevo Herald que las revisiones se elaboraron en respuesta a los comentarios de otros concejales. “La ordenanza final refleja la contribución de todos mis colegas, excepto la de la alcaldesa”, dijo.

