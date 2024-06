El chiste de Lacava: No se lanzó al público en Tinaquillo, se agachó a buscar los lentes (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, protagonizó un insólito episodio en Tinaquillo que rápidamente se viralizó en las redes sociales pues el hombre se lanzó al público y ninguno de los presente lo agarró.

Sin embargo, Lacava asegura eu no se lanzó, sino que se agachó para buscar sus lentes favoritos que se habian caido. “Yo y que me caí porque y q no me agarraron, sigan creyendo patarucos q los q les viene es un revolcón el 28J”, escribió junto al video.

“Les vamos a inflar ese buche a punta de gente y de votos dejen la arrech* lo q tienen es q comprar Loperan y Preparación H para q lleguen sin problemas hasta fin de año”, agregó.