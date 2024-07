Beryl es el primer huracán de julio que toca tierra en Texas desde hace cuatro años

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Cuando Beryl tocó tierra como huracán, se convirtió en el primer huracán que toca tierra en Texas en julio desde Hanna en 2020 y solo el décimo huracán de julio en Texas en tocar tierra desde que comenzaron los registros en 1851.

Por NBC News

Beryl es también el huracán que toca tierra más temprano en Texas desde que Bonnie tocó tierra el 26 de junio de 1986.

Este es el día 13 de seguimiento de Beryl. Salió de África como una onda del este el 25 de junio, se convirtió en tormenta con nombre el 29 de junio y en huracán el 30 de junio.

#HurricaneBeryl has made landfall as a Category 1 #hurricane near Matagorda, TX with max winds of 80 mph – the first July hurricane landfall in Texas since Hanna (2020) and the 10th July Texas hurricane landfall on record (since 1851). pic.twitter.com/SZJicTO5Ut

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) July 8, 2024