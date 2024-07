Despiden a una médico cirujano en Apure por fotografiarse con María Corina Machado

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Alexaida Geraldine Rangel Olivero, de 26 años, es natural de San Fernando de Apure y actualmente se desempeña como subsecretaria juvenil del partido Acción Democrática (AD-Apure). También es médico cirujano de la Universidad Rómulo Gallegos y denunció ante lapatilla.com que laboró durante casi seis meses ad honorem en el Hospital “Dr. Pablo Acosta Ortiz” (HPAO) en San Fernando de Apure con la esperanza de recibir en junio de 2024 el sueldo acumulado por sus servicios como profesional de la salud durante su periodo de Residencia Asistencial.

Nunca imaginó que el pasado 28 de junio recibiría la noticia de que no sería contratada como médico en ese hospital por su filiación política y por la publicación en su estado de Whatsapp el día 23 de mayo de una fotografía junto a la líder opositora María Corina Machado durante su visita al estado Apure.

Rangel recuerda con dolor e indignación la citación enviada por la oficina de personal de HPAO, donde fue informada de esta decisión que considera injusta y arbitraria por parte de los encargados de personal, que que le habían prometido el primer pago en nómina para el 15 de junio de este año.

“Todos mis compañeros cobraron menos yo, pero pensé que había sido un error en la cuenta bancaria. Al pedir una explicación al respecto me indicaron: ‘Para ti no hay contrato, para usted no habrá pago ni carta que trabajo. Aquí para usted no tendrá nada’. Es una injusticia no haber recibido mi pago por mi trabajo”, relata la joven apureña.

Ante tal arbitrariedad, la médico cirujana exige justicia para su caso ante esta evidente violación de sus derechos humanos y menoscabo del derecho al trabajo.

El 17 de mayo de este año, la agraviada recibió la carta de aceptación de la Residencia Asistencial en el referido hospital cuya vigencia es desde el 1° de febrero de 2024 hasta enero de 2025, firmada por la gerente de Insalud-Apure, tal como se muestra en esta fotografía que acompaña esta nota.

Rangel Olivero desde los 17 años se ha mantenido activa en el ámbito político, ejerciendo cargos de relevancia. También fue coordinadora de la Red Joven Venezuela en el estado Apure durante el año 2019, organizando talleres y diplomados en formación ciudadana, ética y resiliencia.