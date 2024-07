El mediocampista Thiago Alcántara anunció su retiro del fútbol 

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Es oficial: Thiago Alcántara deja el fútbol. A sus 33 años, el jugador anuncia que, a partir de la siguiente temporada, no se volverá a vestir de corto. Una carrera plagada de éxitos y títulos que se ha visto estancada en las últimas campañas marcadas por las múltiples lesiones.

Por: Marca

El Liverpool comunicó hace semanas que el jugador no estaría vinculado con el club a partir del 30 de junio. El jugador español, que defendió los colores de los reds durante cuatro temporadas, no pudo disfrutar de los minutos que le hubiera gustado debido a las lesiones. En su última temporada, solamente ha podido disputar cinco minutos el 24 de febrero ante el Arsenal, en la que volvió a tener una lesión muscular.

Thiago ha publicado en sus redes sociales que “siempre estará dispuesto a devolver al fútbol lo que le ha dado”. “Gracias fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. Hasta pronto”, concluyó.

El exinternacional español ha deleitado a todos los amantes del fútbol con el derroche de calidad que había en sus botas. Su despliegue de regates y desplazamientos largos que iban con música han hecho levantar de los asientos a los aficionados.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.

Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.

See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L

— Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024