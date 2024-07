VIDEO: El increíble rescate de un hombre que quedó atrapado en medio de las inundaciones por el huracán Beryl en Houston

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un conductor ha sido rescatado después de quedar varado por las aguas de la inundación en la autopista 288 en dirección norte en 610 South Loop.

Por Austin American-Statesman

El hombre ahora está a salvo después de ser rescatado a tierra firme por el Departamento de Bomberos de Houston, según el informe inicial de ABC13.

Las cámaras de tránsito captaron la tensa situación en la que el individuo se subió a la parte superior de su vehículo para evitar el agua, que se agitó por los fuertes vientos de Beryl. Alrededor de las 10:37 am, los socorristas le entregaron un chaleco salvavidas y lo sacaron del agua con una boya de rescate sujeta a un camión de bomberos.

ABC13 también informa que el vehículo, que permanece atrapado en la carretera, parece pertenecer a una empresa de reparación de automóviles.

HAPPENING NOW. A dangerous situation near the Astrodome. A man is trapped in his car surrounded by floodwaters on Highway 288 southbound at 610 South Loop. #khou11 pic.twitter.com/I4dxxiCNWD

— The Bishop (@BillBishopKHOU) July 8, 2024