La película oculta de Los Simpson que se puede ver en las primeras temporadas de la serie (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¿Sabías que Los Simpson ocultan una película en sus primeras temporadas? Es conocida como “McBain Movie”, y cuenta la historia de venganza de un héroe de acción.

Por: Clarín

En la ficción, el protagonista de la película es Rainier Wolfcastle (voz de Harry Shearer), un actor austríaco que vive en Springfield y en la serie funciona como parodia de Arnold Schwarzenegger.

En ella, Wolfcastle interpreta a McBain, la estrella de una serie de películas de acción dentro de la trama de Los Simpson.

¿Por qué hay una película oculta en Los Simpson?

La película aparece en forma de clips a lo largo de varios episodios de las primeras temporadas de la serie. Lo que muchos no saben es que si se unen dichos clips se forma una historia coherente sobre el personaje de McBain.

McBain: Full Movie ??

The Simpsons has a hidden movie starring Rainier Wolfcastle as McBain. The scenes are scattered through three seasons but they form a coherent storyline.

Part I (Episode: The Way We Was) pic.twitter.com/1BKxZNAR7y

— Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) July 8, 2024