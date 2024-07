Tras libertad de Salvatore Mancuso, Petro reveló las primeras tareas que adelantará el exjefe paramilitar como gestor de paz

“Ese pacto de paz con esas consecuencias fue elevado a declaración unilateral de estado por el gobierno Santos ante la ONU. Implica que todo el estado y la sociedad colombiana esta obligada a hacerlo porque es un compromiso jurídico vinculante con el mundo entero”, añadió el mandatario colombiano.

Entre tanto, pocas horas después de recuperar su libertad, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Yo lo invito a que avancemos”.

“Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos, yo vi un trino de él esta mañana que hablaba que me habían dado un beneficio y a otros no, pero esto no es un beneficio. Yo no vengo a tomar retaliaciones y venganzas, en el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, él es un hombre con un gran reconocimiento y poder político para avanzar en la paz total. Hoy puede ser uno de los grandes artífices que apoye este proyecto”, afirmó Mancuso.

Mancuso, en una rueda de prensa realizada en Bogotá, respondió al trino publicado en la tarde del miércoles por el exmandatario frente a su libertad.

“Yo no he recibido beneficios, yo quedé en libertad por pena cumplida. Eran ocho años y quedé 17 años y once meses”, aseveró Mancuso.

Igualmente, anunció que a partir de la fecha empezará con sus labores como “gestor de paz” del Gobierno Petro, principalmente, en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

“Hemos solicitado permiso al presidente Maduro para ir a Venezuela y recuperar los restos de víctimas que están en territorio venezolano”, indicó el exjefe de las AUC.