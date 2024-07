Raúl Ochoa Cuenca: Madre mía ¿y a quien ese bravo pueblo, según las encuestas, va a votar masivamente?

Posteado en: Opinión

La prensa internacional está llena, repleta de reseñas sobre el candidato escogido por Donald Trump para que lo acompañe en su fórmula electoral presidencial. Pero además de poder leer estas sobre el pasado y presente del senador de 39 años, ex soldado y ex pobre candidato a Vicepresidente con Donald Trump, no deja de ser importante que veamos quien es la pareja del posible vice presidente de la nación más rica e importante del globo, especialmente cuando Trump ha dicho en repetidas oportunidades que como nuevos inmigrantes el desea que sean provenientes de los países de Europa, especialmente del norte del viejo continente y obviamente blancos y casi colorados como él.

Obviamente, el candidato que sale reforzado del atentado de esta semana, olvida mencionar que si bien sus esposas han sido inmigrantes de países europeos, entradas con visas de turismo ambas y que eran lo últimos del bloque comunista oriental, cuando Trump dice estas barbaridades y llama animales o no personas porque simplemente son ilegales administrativamente en ese inmensa nación, olvida que varios países del norte de Europa benefician de un PIB per cápita superior al del pueblo americano que para el año 2023 fue de unos 76.000 U,S $ mientras que Luxemburgo, Irlanda y Suiza encabezan la lista de los países más ricos de Europa y del mundo por PIB per cápita, ya que todos ellos están por encima de los 100.000 dólares.

Tres países nórdicos (Noruega, Islandia y Dinamarca) también ocupan puestos altos, hacia los 90.000 dólares más alto también que el PIB del muy, para mi, apreciado y admirado pueblo de los Estados Unidos. No me parece que sean candidatos a trabajar en los galpones de Amazon ni en los pozos petroleros de fracking de Dakota del norte.

Y hoy se da el caso que la pareja de su candidato a Vice, es una ciudadana hija de inmigrantes hindúes. Bueno, en la mente un poco distorsionada de este ex presidente, la señora de Vance podría pasar su filtro, ya que es hija de dos ingenieros aeroespaciales hindúes con ingresos suficientes para haber sido considerada una familia de clase media alta.

Donald, quien se autocalifica de un verdadero defensor de las libertades, guarda un cómplice silencio al no criticar a Steve Bannon quien se desempeñó como estratega jefe de la Casa Blanca durante su administración. Bannon está en una prisión federal, ya que se negó a decir la verdad en lo referente a los acontecimientos que ocurrieron el 6 de enero del año 2021, cuando partidarios de Trump asaltaron el Capitolio, obligando a interrumpir la ceremonia de certificación de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales.

Pero no solo guardó un cómplice silencio, fue más allá cuando él ha expresado públicamente su solidaridad con Bannon, solidaridad con un ciudadano que ha aceptado, al ser declarado culpable, de ofender la constitución y las leyes, mientras el gran Donald, aplaude al Primer Ministro de Hungría, país que durante la segunda guerra mundial fue una primerísima víctima de posiciones ideológicas como las que hoy él defiende.

Solo nos bastaría recordar que el fascismo, esa ideología que quiso imponer al mundo un criminal llamado Adolph Hitler, defendía la superioridad de la raza aria así como hoy lo hace el señor Donald, con todas aquellas que no sean blancas como él.

Hitler, recordémoslo, también asesinó miles de gitanos, el cual por ser un pueblo nómada, normalmente ellos no tenían documentos de identidad, dicho en palabras actuales del candidato Donald, eran también unos seres que se movían, comían y defecaban, pero que por no tener una válida identificación no podrían haber sido considerados personas. Madre mía ¿y a quien ese bravo pueblo, como es el americano está dispuesto, según las encuestas, a votar masivamente?

Y para concluir esta breve nota, me veo obligado a mencionar un hecho que, la razón se la endilgo al hambre de democracia y libertad, elementos básicos de convivialidad en cualquier sociedad de este siglo, la cual ha estado ausente de nuestro país en los últimos 25 años. Me refiero a la discusión, en momentos, ferrea y dura, sobre las próximas elecciones de los Estados Unidos. Pareciera que como respuesta a eso, que engañosamente han llamado socialismo del siglo XXI y a sus atrocidades cometidas en Venezuela, muchos compatriotas creen verse representados en la que consideran y confunden como una ideología que con Trump pueda ser práctica de libertades. Esta la de hoy representada por Trump para muchos estudiosos está reñida con los postulados y por ende los principios pregonados y practicados, pero en manifiesta contradicción, y donde hago referencia a posteriores y honorables figuras como lo fueron los presidentes Bush o Ronald Reagan, por ejemplo.

Son simplemente dos interpretaciones, dos conductas y dos conceptos de la moral muy diferentes, el de Donald, no muy lejos de concebir el estado americano como un vulgar instrumento para el engrandecimiento de su, para muchos, cuestionable fortuna, los otros fueron, simplemente, presidentes que honraron tal distinción.

?Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 18 de junio del año 2024.

A solo 9 días de lo que podría significar el comienzo de nuestro renacer. Que viva Venezuela.