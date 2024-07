“Tenemos hasta una clínica”: venezolano trabaja en Amazon en EEUU y reveló un detalle curioso (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Conseguir trabajo es uno de los primeros desafíos que afronta cualquier inmigrante una vez que llega a Estados Unidos. Roberto Alfonzo, un tiktoker venezolano, contó en un video en la red social cómo es un día cualquiera en la empresa Amazon, así como todos los detalles de sus tareas y un dato importante: “Agarré en peor horario que puede haber”.

En el video, el usuario comienza aclarando que ingresa a las 6 PM y se retira a las 5 AM. Lo primero que hace es marcar su entrada en el reloj y después “se va a las pantallas” para ver en qué estación y departamento lo colocaron.

Eso sí, antes de arrancar la jornada, se asegura de tener lo que necesita: guantes y cuchilla. “Este es mi departamento fijo”, relata el trabajador y continúa: “Se llama pack y acá lo que se hace es que se empaca, valga la redundancia”.

Roberto aclara que ese es el departamento más fácil del warehouse. “Simplemente agarras, lo metes en la bolsa o caja y listo para la línea”. De todas formas, afirma que otros son más difíciles: “Algunos son un pelo más complicados que otros, pero sinceramente es sencillo”.

“Siempre nos están rotando, a veces me toca empacar con bolsas, a veces con cajas, a veces con regalos y ha sido el que más me ha gustado de este departamento”, sostiene sobre sus días trabajando para el gigante tecnológico de EE.UU.

Además, cuenta que en pocas ocasiones lo ponen a “no hacer nada” y simplemente estar presente viendo las cajas. Otras, por ejemplo, lo envían a tomarle fotos a los productos, tarea que “ama” hacer porque es superfácil, sostiene el venezolano.

Cómo son los descansos en Amazon

El usuario de Tik Tok revela también en el video cómo es un descanso en dicha compañía. “En mi horario de trabajo tengo dos breaks de media hora. En el video, muestra un salón grande donde hay mucha cantidad de microondas, neveras, y luego el salón donde hay asientos y mesas para comer”.

También resalta que hay máquinas dispensadoras de chucherías, bebidas y comidas. En el video, puede verse cómo el trabajador calentó una pizza.

Luego de este recreo, volvió y debió rotar a otra tarea, la cual no es de las más estimadas por Alfonzo. “Esta vez me pusieron en el departamento que menos me gusta hacer. Se llama pick y acá básicamente lo que se hace es sacar los productos de los estantes y colocarlos en esas cajas. Lo que no me gusta es que uno se tiene que estar agachando, jalar demasiado peso, subir escaleras y la verdad que es súper desesperante y lo único que me gusta de este departamento es cuando me voy”, aclara.

