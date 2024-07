Abel González Herrera: Apreciaciones sobre le 28J

Posteado en: Opinión

Anuncio Temprano: Por motivos políticos, psicológicos, de efectividad. En lo político por la abrumadora voluntad decidida que es la inmensa mayoría de la ciudadanía, por lo psicológico que es motivacional de ese tan esperado día, lo efectivo por la realidad política lo determina la voluntad férrea e indivisible.

Cuando en los partidos políticos hace un tiempo atrás, disertamos sobre la figura del Ombudsman, consideramos una realidad, la voluntad ciudadana en indivisible. Por lo tanto, es de considerar que entendiendo que estos individuos han tratado de poner todo tipo de trabas y obstáculos, la verdad es que la inmensa mayoría de los más de 8.000.000 de venezolanos que por motivos referente a este régimen casi todos salieron, su voluntad cuenta es indivisible y a pesar que muchos no podrán votar su voluntad de salir de este oscurantismo es indudable.

Dentro del país, entendidos en la materia dicen que el padrón electoral es algo más de 17.000.000 de población votante. Respetando las empresas encuestadoras, muchas de ellas serias es sus estudios y resultados, es sabido que van hacia los márgenes bajos por todo tipo de presiones y circunstancias con intenciones subalternas. Sin embargo, la calle, la gente digna y ciudadana, se sabe y se lee que es más del 80% de todos nosotros que queremos salir de esto y saldremos con decisión y claridad. Por lo tanto, el organismo regulador de la materia electoral Consejo Nacional Electoral CNE, que no ha cumplido en casi nada de los establecido por las normas, leyes y reglamento, sus integrantes saben de la responsabilidad, obligaciones y compromiso sobre este histórico proceso electoral, inclusive los peligrosos acontecimiento que pueden suceder si tratan de torcer la voluntad de la mayoría.

-Las Fuerzas Armadas, cuando se analizó para plasmar estas letras, observó la Estructura Actual de la FANB, se pensó que fue hecho para controlar, dominar las regiones (Estados), y lo local (Municipios), y no para ejercer y desarrollar la soberanía y menos aportar activos necesarios en nuestro país, actos que son ya impostergables y obligantes. Pareciera que esa estructura fue realizada por gente poca desarrollada o en peor condición, creadas por extraños individuos sin nuestra nacionalidad. No se considera interesante plasmar ahora, sí es hacer notar por informaciones serias y suficientes que el gobierno de este régimen lo sostiene únicamente, parte de esa estructura militar y se escribe en parte por la gran mayoría de los efectivos activos y los de reservas no acompañas juntos con su familiar a este oprobioso sistema de gobernar.

La no separación de cargo del candidato ejerciendo la presidencia, hecho muy notable por varios motivos uno por la forma e irrespeto, irresponsable de esa persona y de quienes lo acompañan en funciones públicas y otros poderes que no tienen el ejercicio de estos por recibir instrucciones y lineamientos con propósitos pocos democráticos. Si con adoctrinamiento dado, tanto dentro como en otros países, ni comentar el control de los dineros públicos, en esos organismos se incluye el que maneja la materia electoral CNE. Como estos individuos no nos ven como adversarios de pensamiento, ideas y proceder, nos ven como enemigos, algo que nunca fue practicado en la política, menos en la sociedad venezolana, como no son, cumplidores incluso perturbadores de las normas y proceder, que muchos de nosotros aceptamos por acción u omisión, el cual unos más que otros tenemos culpa. Otros con mayor responsabilidad tienen hasta dolor, que no lleva con rigor histórico recordar eso para no repetir errores. Vamos a ganar, vamos a cobrar sin duda alguna, ahora es también en la gobernabilidad, tenemos y debemos pensar que desde el 29 de julio del presente hasta el 10 de enero de 2025, estos estarían en los cargos, bueno, entonces pensemos que los problemas son para solucionarlos, pensemos con un buen acuerdo social, con un pacto social se pueden hasta ajustar o modificar las cosas, si para pensarlos todo por ver brillar el país con su gente.

En los domésticos, ya con nuestro buen candidato, con nuestros buenos líderes, que no demuestran absolutamente nada de miedo, que son impulsores también para nuevos liderazgos, entonces así actuar. Son tiempos históricos y la historia es para asumir actuando en ella. Noten que estos individuos con sus cultos por decir mucho, ya están interviniendo con más frecuencia los servicios públicos, con sus creencias demodé que así doblegaran a la población, cuidado que ya la decisión de salir de esto es la tendencia IRREVERSIBLE.

Nuestro mejor y siempre presente acompañante es Dios y él también es venezolano.