Biden explicará el #24Jul su decisión de renunciar a la reelección

Joe Biden explicará su decisión de no optar a un segundo mandato en un discurso a la nación el miércoles por la noche, anunció el propio presidente de Estados Unidos este martes en un mensaje en la red social X.

El domingo Biden, de 81 años, anunció que abandonaba la carrera para las elecciones presidenciales de noviembre en una carta publicada en X, pero no ha especificado los motivos. AFP

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 23, 2024