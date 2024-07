Rick Scott: Hoy es un día oscuro para la democracia en América Latina

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El senador estadounidense Rick Scott se pronunció este lunes tras los resultados del primer boletín emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la madrugada de este lunes.

En ese sentido, aseguró que “hoy es un día oscuro para la democracia en América Latina» y culpó al gobierno de Joe Biden por «ayudar a Maduro en el fraude electoral, dándole poder con el alivio de las sanciones“.

“Maduro le ha robado otra elección al pueblo venezolano y la administración Biden-Harris lo ayudó a hacerlo dándole poder con el alivio de las sanciones y el apaciguamiento. Edmundo González ganó y debe ser reconocido como Presidente electo“, sentenció.

Today is a dark day for democracy in Latin America.

Maduro has stolen another election from the Venezuelan people & the Biden-Harris admin helped him do it by fueling his power with sanctions relief & appeasement. Edmundo González won & he must be recognized as President-elect.

— Rick Scott (@SenRickScott) July 29, 2024