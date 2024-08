Productor agropecuario del estado Guárico denunció hostigamiento de los cuerpos de seguridad

El abogado y presidente de la Asociación Civil Sectorial de Campesinos del Guárico (Ascagua), Cruz Ledezma, denunció que funcionarios de seguridad del Estado venezolano se han acercado en reiteradas ocasiones a su vivienda durante las últimas horas.

“He sido informado de que personal de seguridad del Estado está acechando mi casa, aplicando lo que llamamos nosotros los abogados un procedimiento de marcar una casa para un posible allanamiento. Me informan personas que han visto motorizados pertenecientes al cuerpo de seguridad donde pasan filmando. Lo que si quiero dejarle claro al mundo, a Venezuela, al Guárico que no soy un delincuente. Soy un venezolano que lo que ha hecho es reclamar un derecho, que se me respete mi voto. No soy guarimbero, no soy imperialista, no soy pitiyankee, soy venezolano, me duele mi país y esto lo elevo a la comunidad internacional”, indicó a través de un video.

Ledezma, quien también es productor agropecuario del municipio Francisco de Miranda, explicó que se encuentra en resguardo para evitar cualquier agresión o una posible detención en su contra.

Aseguró que solo ha alzado su voz para defender a sus paisanos cumpliendo lo que establece la Constitución de la República, razón por la cual espera que sean respetados sus derechos como ciudadano.

“Si por decir la verdad he ofendido, yo exijo que se me respeten mis derechos consagrados en la Constitución. No soy terrorista, porque si se me quiere etiquetar de eso, están bien equivocados”, recalcó el guariqueño.

Cabe destacar que varios dirigentes de la entidad han reclamado el hostigamiento por parte de los organismos de seguridad durante la semana en curso, luego de llevarse a cabo las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En este sentido, Juan Allueva, quien se desempeña como secretario político de Primero Justicia en Guárico, fue detenido el pasado jueves por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en la capital del estado Guárico, según informó la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan).