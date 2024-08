José Gato Briceño: Asesinos sin control

Posteado en: Opinión

Seguimos en esta no deseada pero imaginada y sospechada convulsión ante los inminentes y también previstos resultados electorales del pasado 28J, un triunfo sin parangón; por lo que no es sorpresa para ningún venezolano la reacción de la narcodictadura y sus bárbaros representantes.

Sin mostrar un apice de intención de entregar las pruebas de su supuesto triunfo, el narcochavismo, los asqueantes herederos del hoy felizmente difunto traidor mayor a la patria, actúan como lo que son: unas hienas, alimañas resentidas y denigrantes especímenes del ser humano, lo peor de la raza . Si se dan cuenta, a veces no consigo epítetos, calificativos que alcancen para describir a estas bazofias de gente que desde hace largos años son la clase que secuestra el gobierno de mi país y aunque suena poco importante, es algo frustrante no lograr transmitir con toda la fuerza y detalles a otras personas no venezolanas, lo que se siente, lo que se conoce, lo que se vive en estas circunstancias. Igual hacemos frente y seguimos predicando contra el comunismo, la tiranía y todo lo que se parezca ya que es obvia- los hechos y la historia los delatan- su finalidad de provecho personal y miseria a los pueblos sometidos a esa “ideología”

Traigo a colación una parte de mi vivencia personal ya que muestra las verdaderas intenciones de esta mafia desde siempre. Cuando salí de mi amado pueblo de Caicara de Maturín, aquel 16 de diciembre del año 2012 después de haber votado en las elecciones regionales, sostuve siempre que el alto gobierno presidido por Hugo Chávez era una banda de rufianes y lo constat? desde el año 2007 cuando le hice llegar información de inteligencia de la policía del estado a Chávez sobre el tráfico de drogas por los caños del sur del estado para salir al océano atlántico y su respuesta siempre fue, tranquilo que eso lo resolvemos. En el exilio retomé mi rol de columnista que lo ejercí desde año 1999 al año 2004 en los medios regionales del estado Monagas y siempre mantuve el criterio basado en mi experiencia que cuando el chavismo no gana unas elecciones, las arrebatan o la desconocen utilizando las instituciones, como sucedió en mi caso en el año 2012 que todas las encuestas me daban como ganador y los sondeos de boca de urna el día de las elecciones, también arrebataron el triunfo en las elecciones parlamentarias del año 2015 en donde la oposición arrasó con las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y a los pocos días les anularon tres (3) diputados para que no escogieran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ni al fiscal General de la República. Les impidieron ejercer las funciones de la Asamblea Nacional mediante sentencia del TSJ e inventaron la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Tengo más de diez (10) años afirmando en mis columnas semanales y lo pueden comprobar en mi blog gatobriceno.blogspot.com que esa organización narcocriminal internacional que tiene secuestrada a mi patria, sale es con plomo, drones o pólvora, o mejor dicho, malandros, criminales lo arregla es plomo.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Sin embargo cuando vi la oportunidad de las elecciones primarias y le permitieron a María Corina Machado su participación a pesar de no ser miembro de esa plataforma que estaba de rodilla, entregada cuerpo y alma al narcorégimen, con sus escasas excepciones se me vino a la mente, aquella vieja conseja: “la peor gestión es la que no se hace”.

Es importante recordar todos los obstáculos que colocaron a dichas elecciones para que no se realizaran el pasado 22 de octubre, empezando por el candidato de Acción Democrática en resistencia de Henry Ramos Allup y luego por el gobernador Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo. se supo que Maduro pactó con Henry Ramos Allup y Manuel Rosales y les regaló un rector principal a cada uno en el Consejo Nacional Electoral, confirmada sospecha pues después del 28 de julio y hasta el día de hoy, dichos rectores de “la oposicion” no se han pronunciado ¿ Será parte del pacto?

Revisando la historia de los procesos electorales en el mundo no se había presentado un caso tan descarado con semejantes características de atraco o asalto, burlándose descaradamente de la voluntad popular, cuando ya se tienen más del 80 % de las actas escaneadas y publicadas en una página web. La tecnología ha permitido dejar en evidencia tan dantesco fraude con una ventaja a favor de Edmundo González de más de 4.000.000 de votos pero es de suma importancia que después que se avanzó tanto y se había perdido la esperanza hace un año, no se puede dejar sola a María Corina Machado y a Edmundo González, el mundo civilizado ya reconoce de lo que son capaces de hacer dicha organización narcocriminal internacional y es imprescindible cobrar de cualquier forma ese triunfo, es necesario la lealtad y ser consecuente con Maria Corina.

Sin embargo debo llreconocer que las elecciones del pasado 28 de julio fue un gran paso para comenzar a lograr la libertad porque se terminó de desenmascarar de una vez por todas a esos criminales no nada más ante la opinión pública internacional, sino para los incrédulos que están en nuestra patria.

En el momento de estar escribiendo está columna ya van 20 muertos, 11 desaparecidos y más de 1200 detenidos y sigue aumentando la represión.

No me importa que me sigan tildando de iluso pero cada vez está más cerca la necesidad de las gestiones para una intervención militar, PUNTUAL CON OBJETIVOS PRECISOS EN CONTRA DE LOS CRIMINALES, QUIENES ESTÁN UBICABLES Y NO EN CONTRA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL.

Un gran ejemplo fue cuando los gringos lanzaron un dron a mil kilómetros de distancia y acabo con la vida del ex ministro de la defensa Irani, Qasem Soleimani en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, el 03 de enero del año 2020.

Más temprano que tarde los Estados Unidos tendrán que intervenir por la amenaza que representa Venezuela a su territorio al encontrarse bases de operación del terrorismo internacional, entre ellas, Isis, al-Qaeda, Hezbolá y Hamas.

Estos cobardes, bravucones de barrio, verdugos de inocentes, no serán capaces de apresar o matar a la valiente líder que nos representa pues saben qué hacerlo les acarreará peores consecuencias de las que ya están viviendo con toda esta presión nacional e internacional por volver a orquestar un fraude, pero esta vez les salió el tiro por la culata, ya que tenemos nuestras armas que son las pruebas de su delito: las actas.

Seguimos haciendo presión, seguimos acompañando a esta cruzada cuyo único fin es derribar a la dictadura, sacar del poder a los sátrapas mayores, a los saqueadores y violadores de nuestra soberanía.

Casa movimiento con paso firme, cada segundo los acorralamos más, así lo siento, así lo manifiesto, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook:@josegbricenot2

Tiktok: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com