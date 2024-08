El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Una vez más la vida te pone a prueba y estás dispuesto a superarla. O la superas o la superas, no te planteas otra opción. No tienes miedo ni dudas y harás lo necesario para salir adelante. El primer paso es calmarte, para luego crear un plan y seguirlo con diligencia. Los resultados serán inmediatos, pero que sean duraderos depende de ti.

Tauro

Un día para adelante y otro para atrás. Caminas con firmeza, seguro de ti mismo, pero se presentan obstáculos que no habías previsto, sin embargo los superas con aplomo y valentía. No aceptas un no por respuesta e incluso, estás dispuesto a ceder si es necesario. Poco a poco tendrás a tu disposición las herramientas que necesitas para alcanzar tu meta, no desistas.

Geminis

No se trata de que hagas nada extraordinario. Se trata de hacer bien lo que sea que hagas. De dar lo mejor siempre, de esforzarte sin asumir posición de víctima, quejarte o lamentarte por lo sucedido. A partir de hoy, cero apegos, si algo se va es porque convenía, y si algo sucede es porque tenías que vivirlo.

Cáncer

Día un poco ocupado, por un lado logras lo que te propones, y por otro motivas a quienes te rodean para que hagan lo mejor posible lo que les corresponde. Asumes nuevas responsabilidades y aceptas trabajar extra para avanzar. Nuestro consejo es que no te excedas, todo tiene un límite y estamos seguras que no quieres sobrepasar el tuyo.

Leo

Amas y eres amado. Durante un tiempo todo ha sido un caos y ahora estás dispuesto a recuperar el tiempo perdido, pero quizá tu ritmo es demasiado rápido y a los demás puede resultarles imposible seguirte el ritmo. Solo bájale un poco a la intensidad.

Virgo

Día de muchas actividades. Tienes trabajo pendiente y necesitas ponerlo al día. Tu desorganización te causa estancamiento, algo raro en ti, que abogas por llevar todo lo más ordenado y organizado posible. ¿Que esperas para poner fin a tanto retraso? Virgo, retoma las riendas cómo sueles hacerlo normalmente.

Libra

Estás tan enfocado en tus asuntos que has descuidado tus relaciones. Necesitas manejar las cosas de otra manera, ser más empático y demostrar cuánto amor hay dentro de ti. No te aísles Libra, tú no eres así. A ti te satisface compartir, intercambiar ideas y disfrutar tus afectos.

Escorpio

Avanzas con la seguridad de que todo marchará viento en popa, hiciste lo que podías y ahora cuentas con el apoyo necesario para lograr tu meta. Hay mucho trabajo por delante y probablemente termines agotado, pero sin duda, lo harás también satisfecho.

Sagitario

Trabajas con perseverancia y constancia. Tienes una meta fija y estás consciente de los múltiples sacrificios que tendrás que hacer para alcanzarla. El primero es pasar la pagina, dejar atrás lo que ya no es parte de tu vida, para dejar el camino libre y comenzar a escribir un nuevo capítulo.

Capricornio

Te resistes a ver la realidad y aún cuando todo apunta a un final ineludible, insistes en cambiar el rumbo de la historia. Necesitas detenerte, aceptar lo que sucede y crear nuevas estrategias, unas en las que entiendas que todo tiene un final y que cada final deja implícito una nueva oportunidad.

Acuario

Te sientes renovado, enérgico, imparable. Las ideas fluyen y son cada día más creativas. Creas nuevas estructuras de trabajo y no dudas en ponerlas en práctica de inmediato. ¿Estás listo para dar el todo por el todo? Si la respuesta es si, adelante. De lo contrario, espera un poco más, hasta que todas las piezas del rompecabezas encajen.

Piscis

El verdadero amor es un intercambio de tiempo, entrega y sentimientos. Estás consciente de que debes dar todo de ti, pero también de que no puede ser un trabajo unilateral. Hablas tu pareja, si la tienes o con los involucrados, establecen nuevos acuerdos y comienzan un viaje complicado, pero seguros que al ir de la mano, será más satisfactorio.