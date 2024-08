“Se verán las caras con las leyes”: Maduro reiteró que habrá cero tolerancia al fascismo, el odio y la violencia

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Nicolás Maduro, durante su acostumbrado programa, “Con Maduro +”, enfatizó antes sus adeptos, que aquellos “que no lo quieran y promuevan el odio”, se verán la cara “con las leyes”.

lapatilla.com

Maduro, volvió a resaltar que “aquí cero tolerancia al fascismo, odio y a la violencia”.

“Aquellos que no me quieran a mí, yo les digo, los respeto. Aquellos que no me quieran y promuevan el odio, la violencia, el intervencionismo y el golpismo, hay Constitución, hay leyes. Se verán la cara con las leyes. Pero aquí cero tolerancia al fascismo, cero tolerancia al odio, a la violencia y a esas formas de proceder de agresión a la gente”, dijo.

”Está bien, no me quieran, no nos quieran, porque Maduro no es un ser individual. Yo represento un colectivo, un proyecto, una fuerza histórica. No me quieran, pero por lo menos quieran a Venezuela, quieran a su familia, quieran esta tierra. Porque después de esta patria, no van a tener más patria en ningún lugar”, finalizó.