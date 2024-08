Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro y contó qué hará cuando deje el fútbol

Posteado en: Deportes, Titulares

Pese a tener 39 años, Cristiano Ronaldo sigue más latente que nunca y se ubica entre los mejores delanteros del planeta. El portugués, una de las mayores figuras del fútbol mundial, ha compartido detalles cruciales sobre su futuro deportivo en una reciente entrevista con el canal NOW.

Por Infobae

El jugador luso, que actualmente es una de las estrellas de la liga de Arabia Saudita, advirtió: “No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años… Probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr”, dijo el astro. Tras brillas con las camisetas del Sporting Lisboa de Portugal, Manchester United de Inglaterra, Real Madrid de España y Juventus de Italia, desde finales de 2022 se encuentra en el conjunto ubicado en la ciudad de Riad, donde conquistó un Campeonato de Clubes Árabes en 2023.

Cristiano afirmó sentirse feliz en el club saudí y cómodo viviendo en el país. “Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”, fueron las palabras del jugador. La pasada temporada CR7 fue la principal arma en ofensiva de su equipo al despacharse con 44 goles y brindar 13 asistencias en 45 presentaciones. En la actual sigue en la misma línea, ya que lleva tres tantos y un pase en tres juegos.

El Al Nassr tendrá acción esta tarde, en el marco de la segunda jornada de la Saudi Pro League, cuando visite el King Abdullah Sport City Stadium para enfrentar al Al Fayha. Los de Cristiano Ronaldo comenzaron su camino con una igualdad 1-1 como local ante el Al Raed.

Sin embargo, cuando el momento de su retiro llegue, el futuro de Cristiano Ronaldo estará lejos de los banquillos. En la misma entrevista, el delantero dejó en claro que no tiene planes de convertirse en entrenador. “En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe”, añadió el deportista, quien cuenta con varios negocios por fuera del deporte, como una cadena de hoteles, CR7 Fitness (cadena de gimnasios), invirtió en una reconocida marca de porcelana, videojuegos y hasta una línea de ropa.

Otro aspecto relevante de su carrera es su relación con la selección de Portugal. Cristiano aclaró que cuando decida poner fin a su etapa con el combinado nacional, lo hará de manera inesperada y sin previo aviso. “Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada”, indicó. A pesar de esto, remarcó que espera formar parte de la próxima convocatoria de Roberto Martínez para los compromisos contra Croacia y Escocia en la Liga de Naciones.

