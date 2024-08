Una joven fue a la boda de su exnovio que la había engañado con una amiga y lo contó todo (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una joven contó en TikTok que fue al casamiento de su exnovio que la había engañado con una conocida y se hizo viral en la aplicación de videos. Al inicio del clip, mientras se planchaba el pelo, la usuaria dijo: “Me estoy preparando para ir al casamiento de mi ex. Me cag* y se está casando con la persona con la que me cag*. Así que claramente, no estoy invitada”.

Por: TN

Según contó en el video, ella fue contratada como cantante por una empresa que presta servicios para eventos. Casualmente, la eligieron al azar para ir a dar un show en el festejo de su exnovio. “Como persona madura, podría haber dicho que no iba. Pero me hicieron tanto mal, que voy a ir para vengarme. Siento que el Universo me está dando limones para que haga limonada”, decretó.

En el clip, además contó que era compositora y que les había hecho una canción con letras “bastante fuertes”. Luego, en las tomas siguientes, se limitó a mostrar el vestuario que iba a llevar. Después de probarse un vestido con brillos negro y otro de satén en rojo fuego, se decidió por este último. “El rojo es el color de la venganza”, aseveró.

Más tarde, en una segunda parte, a pedido de sus seguidores, contó cómo le fue en el evento. En el video, dijo que había cantado la canción y que había disfrutado el momento. “Perdón, sí, voy a ir al infierno”, sentenció, con humor. “Todos fingieron demencia. Él, ella, la madre, el padre. Y yo canté la canción, divina, reina, impoluta”, agregó.

