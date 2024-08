Diosdado Cabello: El Congreso de los EEUU está lleno de estúpidos que se creen dueños del mundo

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Diosdado Cabello acudió este miércoles a la pequeña manifestación chavista en el centro de Caracas, desde donde criticó a los legisladores estadounidenses que han planteado medidas para responder a la crisis electoral en Venezuela.

“El Congreso de los Estados Unidos está lleno de estúpidas que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros, son gente que se creen los dueños del mundo. Pues aquí no, aquí no pueden meter sus manos ni sus narices, no pueden estar opinando, nosotros les vamos a dar una respuesta siempre. Si mañana la justicia determina que A, B o C, el que sea, debe ser detenido o procesado, será procesado, porque nuestra justicia no es dependiente de Estados Unidos”, comentó Cabello en referencia a los arrestos masivos contra disidentes.

“Ellos quisiera que el Ministerio Público o el Tribunal Supremo dependieran de Estados Unidos y aquí hay es una justicia independiente” agregó Cabello, quien fue recientemente nombrado como ministro de Interior, Justicia y Paz.

Sobre los cuestionados resultados de la pasada elección presidencial, el vocero chavista aseguró que “nosotros lo que hacemos es darle cumplimiento a la Constitución de la República. El año próximo corresponde por vía de elecciones a gobernadores, diputados, alcaldes y se constituirá una gran jornada electoral. Hoy el pueblo está celebrando en la calle, como solo sabemos hacer los chavistas, con entusiasmo y alegría para seguir avanzando”, dijo en la jornada de movilización oficialista desde Plaza Venezuela”.