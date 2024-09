Justin Timberlake recibió “beneficio extra” tras resolver sus problemas judiciales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Asunto cerrado. Si un tropezón no es caída, Justin Timberlake logró dejar atrás el arresto al que fue sometido por conducir su auto luego de consumir alcohol, según la norma de contravención denominada DWI (acrónimo de la frase en inglés, Driving While Impaired). No solo aceptó, una semana atrás, su culpabilidad, sino que también logró que las imágenes de esa detención, ocurrida en junio pasado y captadas por cámaras, no se puedan difundir públicamente.

Según los informes a los que accedió el medio estadounidense TMZ, las imágenes del artista siendo arrestado por cargos relacionados con DWI no se harán públicas. El cantante habría llegado a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, y ambas partes resolvieron “sellar” el video, por lo que nadie podrá acceder a las imágenes fuera del equipo legal del cantante, la policía y los fiscales.

A fines de la última semana, Timberlake se declaró culpable de la infracción de tránsito y de conducir con su capacidad disminuida, tres meses después de ser arrestado por no respetar una señal de alto y desviarse entre carriles en Sag Harbor, Nueva York. En el momento de su arresto, afirmó que solo había tomado un Martini. Sin embargo, los oficiales decidieron detenerlo y el cantante pasó la noche en la cárcel local. El ganador del Grammy fue acusado inicialmente del cargo de conducir en estado de ebriedad y por dos infracciones de tránsito. Luego, frente al juez, asumió la culpa y se sometió a lo dictaminado por el tribunal.

En esa instancia judicial pudo declararse culpable de una infracción de tráfico bajo los efectos del alcohol, lo que no representa un delito penal. El juez le ordenó realizar 25 horas de servicio comunitario, pagar una multa de 500 dólares y aparecer en un anuncio de servicio público advirtiendo a la gente sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad. Según se informó, Timberlake se disculpó durante la audiencia y dijo haber comprendido “la gravedad” de sus actos y el motivo de su arresto.

Poco después de aceptar su acuerdo de culpabilidad, Timberlake habló con los medios de comunicación afuera del tribunal de Sag Harbor, entre los que se encontraba Page Six, que elaboró un informe, e instó a la gente a no seguir sus pasos. “Aunque hayas tomado una copa, no te pongas al volante de un coche. Hay tantas alternativas: llamar a un amigo, tomar un Uber, hay muchas aplicaciones de viajes, tomar un taxi”, dijo la semana pasada cuando había resuelto su situación. “Este es un error que cometí, pero espero que quien esté mirando y escuchando en este momento pueda aprender de este error. Sé que ciertamente lo he hecho”.

