El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 30 de septiembre de 2024

Posteado en: Astrologia

Aries

Estás decidido, pero necesitas establecer nuevas condiciones para no pasar por encima de las decisiones de los demás. Lograrlo será más fácil de lo que piensas, sólo necesitas escuchar, entender y negociar. Cuando hables, usa las palabras acertadas.

Tauro

Conflictos que surgen con una persona que crea obstáculos solo porque si. No te enganches en ese drama y mucho menos permitas que nadie altere tus planes. Mantente firme, pero ignora a quien te reste paz.

Géminis

Regresan algunos miedos del pasado sobre asuntos que pensabas que habías resuelto. Y es como si volvieras a vivir todo de nuevo, y te das cuenta que debes esforzarte más y dejar todo atrás, pero esta vez de forma definitiva. Es hora de soltar.

Cáncer

Te sentirás tan seguro de tu meta, que estarás dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios con tal de alcanzarla, pero antes de dar cualquier paso necesitas sentarte, ser imparcial y objetivo y analizar hasta que punto es viable y si en realidad es ese el camino que debes o necesitas seguir.

Leo

No se trata de quien dé más, sino de hacerlo de verdad, con el corazón y sin exigir nada a cambio. Eso si, ten presente que cada uno tiene su forma de amar. Por ejemplo, si la otra persona no es lo suficientemente demostrativo, no te frustres, puede que sea su forma de ser, pero si por el contrario, se muestra indiferente, no te esfuerces más.

Virgo

Es un día ideal para cambiar esas decisiones que tomaste sin estar muy seguro. Revalúa la situación y si necesitas tomar otro rumbo, hazlo, incluso si hacerlo implica decir “ya basta” y comenzar de cero. No te apegues a nada, porque lo que te espera es mucho mejor de lo que tienes frente a ti.

Libra

Estás en modo pausa. Te quedas quieto y permites que suceda lo que tiene que suceder. Para que luchar si igual ni tú ni nadie puede evitarlo? Además, reconoce que no tienes ni el poder ni las herramientas para intervenir, mucho menos para cambiarlo.

Escorpio

Quieres avanzar, pero tus conocimientos son limitados. Es hora de realizar un estudio, curso, tutoría o lo que sea que te ayude a alcanzar tu meta. Y no es que sea urgente que lo hagas, es súper urgente. El tiempo es oro y debes invertirlo ya.

Sagitario

Al fin estás encaminado y a punto de llegar a tu destino, pero te desesperas y quieres quieres resultados más rápidos. Al final no logras más que agotarte y desgastarte. Ve paso a paso, sin apresúrate, porque sea como sea, llegarás a tu objetivo.

Capricornio

Si hoy no logras lo que te has propuesto no te decaigas, ya habrán nuevas oportunidades. Igual haz lo que tengas que hacer, sin estresarte ni presionar demasiado. Ten presente que si abandonas, tienes mucho que perder.

Acuario

El miedo siempre existirá, pero no puedes permitir que te impida avanzar. Quizá no puedas vencerlos del todo, pero si puedes aprender a vivir con ellos. En lugar que sean un ancla, conviértelos en tus aliados, que te sirvan para crear consciencia y tomar decisiones acertadas.

Piscis

Sabes lo que quieres, pero no como lo quieres. Hoy es un buen día para descubrir cómo hacer las cosas diferente, sobretodo si tienen que ver con las relaciones ¿Que te parece si das el primer paso y le preguntas a esa otra persona que espera de ti? Incluso, dile tú también cuáles son tus expectativas.