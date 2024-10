Oly García, la diseñadora de piezas personalizadas de los famosos en Estados Unidos (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Oly García @caramelosdesign es un exitosa publicista venezolana que se vio obligada a emigrar en el año 2015 por la crisis económica en Venezuela, y el hostigamiento de los llamados “colectivos” del régimen.

Es madre y esposa abnegada, y en #SoyVenezolano le cuenta a @nandasalas sobre el espinoso pero exitoso camino del emprendimiento en Estados Unidos, país que la reconoce a ella y a su esposo, como hispanos influyentes del estado de Florida.

“Enseñar a otros a emprender es el mayor premio que tenemos. Verlos levantar sus negocios, lograr el tiempo para ver crecer a sus hijos, y que nosotros aportemos un granito de arena es muy grande para nosotros“, dice orgullosa.

El duro camino del exilio

“Nosotros vivíamos en el centro de Caracas, cerca de todos los colectivos. Ellos nos obligaban y nos amenazaban para que nosotros le hiciéramos sus camisas con sus emblemas, con sus ojos con todo lo que ellos querían… Nosotros nos negamos, porque nosotros no íbamos a trabajar para esa dictadura, y eso desencadenó muchísimas cosas, pero lo último que desencadenó fue que me dijeron: ‘yo no te voy a pedir las camisas más a ti, yo se las voy a pedir a tu hijo a las dos de la tarde cuando llegue tu hijo del colegio’, y justamente sí, mi hijo llegaba a las dos de la tarde del colegio. Ellos me dijeron hasta el nombre del colegio donde estudiaba mi hijo“, recuerda con terror.

Cuenta que fue ésa la razón por la que decidieron tomar un avión para comenzar de nuevo en otro país, con la esperanza de retomar el camino del éxito que habían alcanzado en su natal Venezuela.

“En el 2015 emigramos a este país lleno de sueños y con nuestro Caramelos Design en la cabeza… con la espinita de verlo crecer en estas coordenadas, y así fue desde que lo decidimos no hemos dejado de trabajar en nuestro proyecto. Hemos tenido maravillosas puertas abiertas de los más grandes programas y artistas latinos de esta ciudad“.

Desde el exilio, ella y su esposo Néstor Galea, siguen trabajando por Venezuela. Aprovechan la creatividad de sus diseños para formar nuevos emprendedores, y demostrar que los migrantes venezolanos buenos, son más . “Es un sueño que nace de ustedes de la necesidad de crecer juntos, en la academia somos una familia que crecemos de la mano en este mundo de la personalización que crece día a día“.

En el año 2022, fueron reconocidos por el Congreso de Estados Unidos como hispanos influyentes, por su vocación de servicio a través de “Caramelos Design“, un emprendimiento que “nació en Caracas 10 de Julio del año 2013, un proyecto lleno de esperanza, de la más fiel esperanza que funcionara y desde que empezó le pusimos todo el corazón y las ganas“.

“Nuestros Caramelos Outfit han desfilado por las pantallas de Univisión y Telemundo muchas veces y lo han lucido grandes artistas como Nacho. Luis Fonsi, Ana Patria Gámez, Adamari López, Toni Costa, Rashel Diaz, Lorenzo Méndez, Carlos Ponce, Raúl González, Karla Diaz, Luz Marina Doria, Elyangelica González y pare de contar”.

En Miami siente mayor libertad para expresarse por la libertad de Venezuela, y lo hace cada día apoyando a los pequeños emprendedores, y saliendo a protestar pacíficamente “para demostrarle al mundo que queremos y merecemos un cambio“.

Cuenta con orgullo que “en mi casa no hay un día que no se coma arepa, toddy, pirulín. Esta ciudad lo tiene todo y es por la mezcla perfecta de tanta hispanidad, de las croqueticas, el mate, las enchiladas, las pupusas y todo lo que ahora forma parte de todos los que emigramos“.

Espera que el cambio llegue pronto a Venezuela, que los niños puedan tener el presente y el futuro que ella pudo disfrutar mientras vivió con su familia en su amada Caracas.

“Yo me sueño reencontrándome con Venezuela… con mi tío, con mis primas, con mi familia con mis mejores amigas… pero lo que más anhelo es un cambio para los que están ahí, los que no han podido tener un futuro… los chamos, como mis hijos que hoy no tienen sueños, que hoy no tienen metas, las mamás que están el hospital, los niños que están en la calle… todos los que se quedaron y tienen 25 años sin ver una LUZ. Hoy pido profundamente para que el cambio sea principalmente para ellos“.