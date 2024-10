El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 15 de octubre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Día de alimentar los sueños a través del trabajo. Estás consciente de que no puedes detenerte, porque el que se cansa, pierde y tú, por supuesto, no quieres perder. Tranquilo, tienes lo más importante de tu lado: enfoque y dedicación y sumado a tu actitud, no hay nada que no puedas alcanzar.

Tauro

Enfócate en la solución más que en el problema. Te ahogas en vasos con agua y asumes posición de víctima y al final no llegas a ningún lado. Hay varias opciones, pero posiblemente no las ves porque hoy tu actitud no es la mejor. Cambio de actitud es igual a solución del problema.

Géminis

Hoy serás mas visible, de hecho, brillarás. Eres tomado en cuenta y destacas por tu rapidez e inteligencia a la hora de actuar. Te conviertes en esa persona que siempre haz querido ser: un líder al que todos escuchan y quieren seguir. Trata de que este papel sea permanente, porque entre más destaques, más éxito tendrás.

Cáncer

Si tienes pareja, el panorama es alentador. Cada uno conoce sus límites y respeta los del otro. Pueden hablar de lo que sea y actuar en base a sus propias convicciones, seguros de que el otro no hará nada para obstaculizar las decisiones.

Leo

Ámate con todo el corazón, porque eres la persona más importante de tu vida. Primero tú, luego tú y después los demás. Reprograma tu mente. ¿Como? Repite en voz alta lo maravilloso que eres. Entre más amor te des, más posibilidades tienes de atraer lo que te mereces y mucho más.

Virgo

Transmites un poco de inseguridad y haces que otros pierdan la confianza en ti, de hecho, hasta tú mismo la pierdes y lo peor es que no sabes que te sucede. Por lo general eres eficiente y tomas decisiones sin dudarlo, pero hoy no eres tú y de continuar con esa actitud podrías perder el apoyo de quienes necesitas para avanzar.

Libra

Te detienes en pequeños detalles y aunque hacer algo simple te lleva más tiempo de lo normal, estás feliz con los resultados. Tu brillo resplandece y se abren puertas sin necesidad de tocarlas. Ahora sólo tienes que tener el coraje suficiente de entrar.

Escorpio

Surgen posibilidades de hacer algo nuevo y diferentes, quizá un poco más arriesgado de lo que has hecho hasta ahora, pero con con mayores posibilidad de éxito. ¿La diferencia? Esta vez no será un trabajo individual. Necesitas crear un grupo de trabajo que esté calificado y que sea cumplido, personas que se comprometan de verdad.

Sagitario

Hoy más que nunca necesitas un abrazo, sentir que eres amado y protegido. Si tienes cerca a alguien que amas y te ama de verdad, búscalo y permite que sea tu soporte, si por el contrario, estás solo, no te entristezcas, tú puedes ser ese soporte que necesitas, incluso, puedes abrazarte y darte ánimos. Al final lo más importante es que estes bien.

Capricornio

No busques el amor desesperadamente, porque atraerás personas que estén tan necesitadas de ese sentimiento como tú. Buscar la media naranja es un concepto errado, porque cuando las encuentras son personas incompletas. Primero necesitas estar tú completo y cuando lo estés llegara alguien a tu mismo nivel, que no necesite que lo completen, sino que lo complementen, alguien con quien ir de la mano, que no arrastres ni empujes.

Acuario

Hoy comunicarte no es fácil. Dices A y todos entienden B. Puede que no estés siendo completamente claro, pero como no lo aceptas, culpas a los demás de no prestar suficiente atención. Se explícito y sino te entienden explícalo de otra manera hasta que lo hagan. Tienes tiempo de sobra, no te desesperes.

Piscis

Somos el reflejo de las personas con quienes compartimos. Si te rodeas de amistades o familiares negativos, que se quejan de todo y viven sin sueños ni proyectos, con el tiempo te decaerás, saturarás y hasta serás igual, pero si por el contrario, eliges personas positivas, que crean en sí mismas, llenas de ideas y metas, que sepan disfrutar la vida y lo más importante, agradecer lo que tienen, esa energía te contagiará y querrás cada día más y más.