La polémica opinión de Alicia Machado sobre Liam Payne que causó indignación (VIDEO)

Alicia Machado habló de la muerte de Liam Payne de One Direction. “Lo más importante de la salud mental son las drogas”, dijo la ex Miss Universo. “Qué pena que quieren justificar algo, pero las personas que no se sientan bien mentalmente, que se sientan tristes o que se sientan muy eufóricos no deben consumir drogas, punto”, añadió la actriz venezolana.

“Las drogas —como las abuelas— van a acabar con la juventud, van a acabar con la gente”, afirmó Machado. “Pudo haber sido un muchacho muy lindo, muy talentoso. Yo la verdad, perdón, no conozco el grupo, no es mi música, no soy follower de ese tipo de artistas, pero evidentemente lo que es deprimente que, como haya sido que haya sido, estaba inmerso en las drogas y lamentablemente eso nunca te va a ser ver con claridad”.

La estrella de telenovelas como Una familia con suerte, Infierno en el paraíso y Lo imperdonable añadió: “las drogas es el gran problema porque la epidemia de la salud mental ya lleva muchos años, y yo soy una sobreviviente de eso”.

“La salud mental es un tema que viene desde hace mucho tiempo, pero nosotros hemos puestos pañitos calientes sobre el tema, y ya estamos en un momento en que nuestra juventud está perdida en las drogas”, finalizó.

Su opinión levantó ronchas en Instagram. “No se puede opinar de ningún tema cuando se carece de coherencia y obviamente información al respecto”, sentenció un cibernauta. “Pude palpar falta de empatía”, comentó otro. “Es crudo pero es la verdad. Sí puede ser falta de empatía, pero lamentablemente las drogas están acabando con todos los jóvenes sean o no famosos”, opinó otro. “Fría, fría, fría.. por eso la gente con depresión ni lo dice, siempre hay una o muchas Alicias cerca, diciendo todo sin filtro sin saber, sin entender”, comentó otra seguidora.

