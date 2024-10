Marcos Hernández López: ¿Diálogo, negociación o transición?

Posteado en: Opinión

Para los expertos en las temáticas de diálogos, negociación o transición hacia la democracia, la diversidad de la valoración, la razón se impone y no se impone en momentos históricos de cambios. Ahora bien, un buen diálogo o una buena negociación valora las soluciones a las problemáticas planteadas, en el diálogo o negociación se revelan en su dinámica buenas y malas intenciones de las partes involucradas, emergen distintos estados de ánimos, se mueven las estrategias, en definitiva, lo que no se puede ver tal vez en su inmediatez, por consiguiente, en ello radica su valor en la espera. Aunque el que espera desespera. La verdad es que no existen condiciones planteadas por Nicolás Maduro para cerrar la puerta de entrada a las negociaciones para una transición o entrega del poder el próximo 10 de Enero 2025.

La posverdad vinculado 28 J, Nicolás en su desorden tiene un orden, entra en contradicciones, no se da por vencido mueve sus piezas del ajedrez con un discurso estratégico bien definido donde lo significativo para la sobrevivencia de su agotado proyecto político y sus aliados es lo económico y no lo electoral, la revolución muchas veces toma una posición de radicalización y no de la razón o lógica comprensiva, construye diversos entramados, devela ante el mundo su culto por el poder, pensamiento y práctica de la propuesta comunista: política – económica de Lenin: “que a veces es necesario dar un paso atrás para poder dar dos adelante y poder avanzar

El diálogo o negociación para darle paso a la transición es posible si Maduro acepta la realidad de la urgencia país. Para muchas personas hablar de diálogo en este momento histórico con las experiencias pasadas, es comprender que se pierde el tiempo, Nicolás deja bien dibujado en sus actuaciones y discursos que no quiere ni lo dejan abandonar el poder.

Es urgente que el régimen comprenda que el país debe encauzarse hacia una transición a la democracia. Esto implica la instauración de elecciones libres y justas, la protección de los derechos humanos y el establecimiento de un Estado de derecho.

Factores que Influyen en una Transición Política:

Factores internos:

– Crisis económica

– Conflictos sociales

– Debilidad institucional

– Presión social

Factores externos:

– Presión internacional

– Intervención de actores externos

– Cambios en el contexto internacional

Desafíos de una Transición Política en Venezuela:

Consolidación de la democracia: Asegurar la estabilidad del nuevo régimen y prevenir retrocesos autoritarios.

Construcción del Estado de derecho: Establecer un sistema legal justo y equitativo que proteja los derechos de todos los ciudadanos.

Reconstrucción del tejido social: Sanar las heridas del pasado y construir una sociedad más cohesionada.

Gestión de las expectativas: Cumplir con las expectativas de la población y evitar la frustración y la desilusión.

Ejemplos Históricos de Transiciones Políticas:

Transición española: De la dictadura de Franco a la democracia.

Transiciones en América Latina: Argentina, Chile, Brasil.

Transiciones en Europa del Este: Caída del muro de Berlín y fin de los regímenes comunistas.

