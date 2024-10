Una foto con fajos de billetes y otras pruebas ponen contra las cuerdas a Nicolás Petro: “Nos jodimos”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una mesa de noche. Fajos de billetes de 50.000 pesos. Y la gorra de Nicolás Petro. Esos tres elementos se ven en una imagen que le compartió Laura Ojeda, compañera sentimental del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, a su mamá, Ana Rosa Estupiñán, el 27 de octubre de 2022, a las 8:04 a. m, vía WhatsApp. Es decir, apenas dos meses después de la posesión de Petro como presidente.

La fotografía forma parte del arsenal inédito de pruebas que reposa en el expediente contra Nicolás Petro, quien afronta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo de Petro pretende ahora llegar a un preacuerdo con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo con el fin de pagar la menor condena posible y en el mejor y más cómodo lugar de la costa Caribe.

“Impresionante”, respondió la mamá de Laura Ojeda al ver la fotografía que le envió su hija, donde lo que más sobresale son los fajos de billetes amarrados con cintillas de colores rojo, naranja y verde. Ana Rosa, de inmediato, le advirtió a su hija: “Como es analítico, te pondrá la cascarita, cómo eres con la plata, si le coges de demás o si eres derrochadora”. Laura le contestó de forma lacónica: “Tal cual”.

Cinco días después, el primero de noviembre de 2022, a las 8:56 a. m., Laura volvió a enviarle un mensaje a su mamá. “No puedo salir y dejar a la señora acá por la plata”.

Esos mensajes hallados por los investigadores de la Fiscalía en el celular de Ojeda fueron conocidos en exclusiva por SEMANA a través de fuentes cercanas al equipo jurídico que defiende a Nicolás Petro. Esas pruebas cobran relevancia porque, el 2 de marzo de 2023, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, confesó a este medio que su entonces pareja recibió dineros para la campaña de Petro provenientes del exnarco Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias del Hombre Marlboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo del polémico contratista el Turco Hilsaca, entre otros.

Según ella, el dinero en efectivo fue guardado en maletas y en una caja fuerte en la casa de la entonces pareja, en Barranquilla. La fotografía que hoy publica SEMANA demuestra que, aun después de la denuncia de Day Vásquez, Nicolás Petro siguió manejando dinero en efectivo y guardándolo en su vivienda. ¿Cuánta plata había que impedía que su nueva pareja, Laura Ojeda, no pudiera ni salir de la casa para cuidar el botín?

De acuerdo con los mensajes del celular de Laura, conocidos por este medio, tan pronto estalló el escándalo con la confesión de Day Vásquez, Nicolás Petro puso en marcha una estrategia. Lo primero que intentó fue controlar los impulsos de la propia Laura, quien confrontó públicamente a Day Vásquez en redes sociales.

Así lo demuestran mensajes y varias notas de voz enviadas por Nicolás a Laura. “Necesitamos que baje el tema y saber qué es lo que más tiene, a ver si es grave o no”, le dijo Nicolás a Laura, a las 5:15 p. m. del 9 de marzo de 2023.

Desesperado, le dijo luego a su pareja: “Sí, amor, pero es que tú puedes subir, pero que no sea indirecta, amor, o sea, ese mensaje es una indirecta, y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber es el sábado, porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí sí no hay defensa jurídica que me salve, amor. Entonces, tú en eso me tienes que ayudar, amor”.

Un minuto después, desesperado, Nicolás le insistió a Laura: “Es que yo no te hablo del comunicado, sino de la pulla, porque eso sí es una pulla. Entonces, no es ni mencionarla ni tirarles pulla, porque obviamente es con relación a ella. Y si ella tiene una vaina más grave, pues imagínate, a mí me terminan de… de hundir, a mí me terminan de hundir…”.

Luego, a las 5:22 p. m., Nicolás terminó reconociéndole a Laura la gravedad de las denuncias de Day y le advirtió sobre sus posibles consecuencias. “Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso, yo sé que es difícil, yo sé que toda esta vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe, nos jodimos”.

Las discusiones entre Nicolás y Laura, en medio del escándalo, fueron permanentes. El 17 de marzo de 2023, a la 1:19 p. m., se registró la siguiente conversación.

Nicolás Petro: Esto no es un juego.

Nicolás Petro: Bueno.

Nicolás Petro: Puede más tu ego que mi situación.

Nicolás Petro: OK, ¿y de qué va a servir eso si me voy preso?

Nicolás Petro: ¿O acaso tú quieres que Bb tenga un papá preso?

Laura Ojeda: Cobarde. No caerás preso, solo te sigues dejando manipular de esa triple hp. Y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo.

Nicolás Petro: Parece que no entiendes la situación.

Nicolás Petro: Para que sepas, Vargas Lleras le pidió al fiscal mi cabeza, igual a la procuradora.

Nicolás Petro: Ganas tú, gana ella y yo me voy preso.

