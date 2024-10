Sector inmobiliario en Venezuela requiere financiamiento para dinamizar el mercado

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Pablo Acosta, indicó que en el estado los alquileres de inmuebles representan el 55 % de las operaciones, sobre las ventas que ocupan el 45 % restante.

Explicó que esto se debe al escaso financiamiento que existe para el mercado primario y la adquisición de viviendas en el mercado secundario.

Comentó que este año observaron que hubo mayor financiamiento bancario para el área automotriz y esperan que para el año entrante esto se replique en el sector inmobiliario.

Detalló que Terrazas del Country, al norte de Valencia, es una de las zonas más costosas debido a que el metro cuadrado se ubica en alrededor de 2.000 dólares, mientras que en la Trigaleña Alta ronda los 900 dólares.

Apuntó que en las urbanizaciones El Bosque, El Parral y Los Mangos, el metro cuadrado tiene un valor cercano a 500 dólares.

Acosta destacó que los municipios carabobeños donde se realizan más operaciones inmobiliarias son Valencia, San Diego y Carlos Arvelo.

Expectativas

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, indicó que durante este mes de octubre se han incrementado las operaciones inmobiliarias en el país, tras haber “despertado de un rezago luego del evento electoral”.

Sin embargo, afirmó que el sector se mantiene a la expectativa y las proyecciones para 2025 dependerán de lo que ocurra en el país luego del 10 de enero.

Durante el Encuentro Inmobiliario desarrollado en un hotel de Valencia en el marco del Día del Profesional Inmobiliario, González indicó que este año el comportamiento del mercado inmobiliario ha sido positivo en ciudades como Valencia, Lechería, Barquisimeto, Maracaibo y Caracas. Caso contrario ocurre en zonas de Sucre, Falcón, Trujillo y Portuguesa.

“El negocio inmobiliario depende del financiamiento y aquí es prácticamente nulo. Para que pueda haber una reactivación en el mercado primario, no solo se tiene que pensar en el financiamiento, sino en el financiamiento a largo plazo, y una economía con características como la nuestra, en este momento no se puede observar. Esto no quiere decir que no somos optimistas y que no estamos llevando propuestas para poder, no solamente desarrollar el mercado primario, sino hábitats de ciudades sostenibles, donde la gente se pueda desarrollar, crecer y ser parte de una sociedad que evoluciona”, sostuvo González.

Asimismo, señaló que en los últimos dos años han elevado propuestas ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat para que haya una actualización del marco jurídico, especialmente con la Ley de Arrendamiento, Ley del Deudor Hipotecario y Ley de Estafa Inmobiliaria.