Transportistas de Aragua convocan a “Hora 0” para exigir aumento del pasaje

José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte (FUT) del estado Aragua y secretario general del Comando Intergremial del Transporte, afirmó que el sector realizará una “Hora 0” en todo el país, para exigir a Pdvsa que surta a los transportistas con el combustible necesario para la prestación del servicio.

Por El Periodiquito

Para el pasado martes se tenía previsto una reunión entre la vicepresidencia del sector público y el gremio para abordar el tema, pero en caso de no tener una respuesta afirmativa, persistirán con el plan inicial de protesta.

“La hora cero es un mecanismo de alerta que pone el sector transporte cuando tiene una problemática y no le consigue soluciones por ningún lado a ese particular. En el caso del combustible, tenemos 88 estaciones de servicios que son para atender al transporte público (…) tenemos el problema grave que a las estaciones no está llegando suficiente combustible. Le exigimos a Pdvsa que mande el combustible necesario para poder operar y prestarle el servicio al pueblo. Como no hemos tenido respuesta y no nos han escuchado, colocamos una voz de alerta con esta medida”.

En días pasados el gremialista aseguró que la situación más compleja la tienen los buses que prestan el servicio en el municipio Girardot, donde cerca de 60% de la flota puede abastecer.